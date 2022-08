Les seniors ont davantage d'accidents de sports

Suisse : Le nombre d’accidents de sport chez les seniors n’a cessé d’augmenter

Ces dernières années, le BPA a noté une hausse des accidents de sports – notamment en ski de fond et randonnée de montagne – impliquant des seniors de 65 ans et plus.

Un blessé sur trois lors de randonnée de montagne a plus de 64 ans. AFP

Bien que le sport soit bénéfique pour la santé, il peut donner lieu à des accidents, parfois graves. «Chaque année, 430’000 personnes domiciliées en Suisse se blessent ainsi dans des accidents de sport en Suisse ou à l’étranger», révèle ce mardi l’édition 2022 de «Status», le recueil de statistiques ( voir encadré) du Bureau de prévention des accidents (BPA).

Et un constat s’impose: «Le nombre d’accidents de sport faisant des blessés parmi les seniors de 65 ans et plus n’a cessé d’augmenter ces dernières années». En ski de fond, le nombre d’accidents impliquant cette catégorie de la population a doublé en dix ans. Et plus d’un blessé sur trois lors de randonnée de montagne a plus de 64 ans.

Le BPA explique cette hausse du nombre d’accidents parmi cette classe d’âge de différentes manières. Tout d’abord, «ces personnes représentent une part toujours plus importante de la population, car les gens vivent plus longtemps aujourd’hui». De plus, les seniors sont aussi en forme plus longtemps et par conséquent «ils font du sport jusqu’à un âge avancé», note le BPA qui relève que «la forme physique, la sûreté du pas l’équilibre» diminuent néanmoins avec l’âge.

Le recueil «Status» livre aussi des informations sur les accidents mortels: chaque année 129 personnes meurent lors d’une activité sportive. «Plus de 80% des accidents de sport mortels touchent des hommes», dévoilent les données. «Cela est lié, d’une part, à une plus grande exposition dans certains sports et, d’autre part, à une plus grande propension au risque des hommes», déclare le BPA. En comparaison, «c’est uniquement dans le domaine de l’habitat et des loisirs que les femmes ont plus d’accidents mortels que les hommes», note le BPA.

La majorité des accidents mortels ont lieu lors de la pratique de sports de montagnes. Chaque année, ce sont en moyenne 53 personnes qui y perdent la vie. Suivent ensuite les sports aquatiques (en moyenne 26 décès) et les sports d’hivers (24).

Le recueil «Status» «Status» est le recueil annuel de statistiques du BPA. Ce dernier présente «l’accidentalité dans les domaines du sport, de la circulation routière ainsi que de l’habitat et des loisirs» et est par conséquent «une base essentielle à l’élaboration de mesures de prévention adaptées, de nature technique, éducative ou communicationnelle, qui ont pour but d’éviter en particulier les accidents graves ou mortels», explique le BPA.