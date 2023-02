L’antisémitisme continue d’augmenter en Suisse romande

Suisse romande : Le nombre d’actes antisémites est en forte hausse

En 2022, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation a enregistré 562 actes antisémites en Suisse romande, contre 165 en 2021.

«En Suisse romande, l’antisémitisme persiste et continue de croître.» C’est le constat auquel est arrivée la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) dans son rapport 2022. L’année dernière, elle a en effet recensé 562 actes antisémites en Suisse romande, contre 165 en 2021.

Trois facteurs principaux expliquent cette «quantité considérable». D’abord, l’élargissement des sources observées. Alors qu’elle se concentrait sur les réseaux dits mainstream, comme Facebook, Twitter et Instagram, en 2022 la CICAD a pris en compte d’autres plateformes, comme Telegram. Ensuite, l’activité «très prolifique» à Genève d’un négationniste qui, de janvier à juillet, a publié des propos presque chaque jour. Enfin, un accroissement des cas d’antisémitisme sur internet. En s’appuyant sur les mêmes sources qu’en 2021, la CICAD comptabiliserait quand même 283 actes antisémites, soit une hausse de 70%.

Sur les 562 cas recensés en 2022, 23 ont été jugés sérieux et trois graves (contre sept et cinq en 2021) (voir encadré pour les définitions). Parmi les actes sérieux, la CICAD a enregistré trois cas d’insultes antisémites envers des personnes juives. Une employée du Habad, à Genève, sortait du parking lorsqu’un homme lui a dit «Saloperie de Juifs» et «race de merde». À Neuchâtel, une femme a reçu un message sur Instagram d’un ancien collègue lui disant «Retourne en Israël avec tes juifs de merde».