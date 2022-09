Suisse : Le nombre d’animaux utilisés pour des expériences est en hausse

La pandémie joue un rôle

En 2018, le Centre de compétences suisse 3R a été créé en vue de promouvoir la mise en œuvre du principe des 3R (Replacement, Reduction and Refinement of Animal Experimentation), en vertu duquel les expériences sur les animaux doivent autant que possible être remplacées, réduites et rendues moins contraignantes. En 2021, le Conseil fédéral a aussi lancé le Programme national de recherche PNR 79, qui vise aussi à faire progresser le principe des 3R.