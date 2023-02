ski : Le nombre de blessés a explosé depuis le début de l’année

En cinq semaines, les admissions pour blessures à ski ont augmenté de 20%. Une des causes serait l’enneigement artificiel et des pistes plus dures.

Neige artificielle pointée du doigt

Des hypothèses sont avancées pour cerner les causes de cette hausse. Ainsi, le porte-parole de la Suva, Christoph Leibundgut, déclare qu’il n’est «pas exclu que certains accidents soient dus à un manque de neige». S’il y a peu de neige naturelle, il faut davantage de neige artificielle. Celle-ci est plus dense et plus dure, ce qui peut entraîner des vitesses plus élevées et donc des conséquences plus importantes en cas de chute. De plus, s’il y a peu de neige, les pierres ou les rochers apparaissent plus facilement. Toutefois, cette constatation ne se reflète que partiellement dans les statistiques d’accidents.