Criminalité : Le nombre de cambriolages continue à baisser en Suisse

Selon l’OFS, il y a eu moins de logements dévalisés en 2020 que les années précédentes. Par contre, les actes de violence grave ont augmenté.

Effet du semi-confinement ou non, le nombre de cambriolages a baissé de près de 10% en 2020 en Suisse.

Effet de la pandémie et du semi-confinement? Le nombre de cambriolages, en baisse constante depuis 2012, a encore baissé l’année dernière (9,9%). C’est aussi le cas de la plupart des larcins comme les vols non spécifiés (-14,6%) et les vols à la tire (-28,7%), note l’Office fédéral de la statistique, dans un communiqué.