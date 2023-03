Le nombre de camions avec des défauts, un danger pour la sécurité

Pour l’Initiative des Alpes, il faut intensifier les contrôles et les sanctions (image d’illustration).

L’Office fédéral des routes (OFROU) a publié mardi le rapport sur les contrôles du trafic lourd pour l’année 2022. On y apprenait qu’«au total, 129’067 camions, tracteurs à sellette, voitures de livraison et autocars ont été contrôlés l’année dernière. Lors de ces contrôles, 23’790 irrégularités ont été constatées. Dans 4700 cas, les véhicules contrôlés ont été immobilisés ou les chauffeurs n’ont pas été autorisés à poursuivre leur trajet.» «Une statistique alarmante» aux yeux de l’Initiative des Alpes.

Face à cette réalité, l’association demande désormais que «davantage de contrôles et de sanctions soient prévus afin que ceux-ci aient un effet vraiment dissuasif». Isabelle Pasquier-Einchenberger, membre du comité de l’Initiative des Alpes et conseillère nationale genevoise, estime que «ces mesures sont essentielles pour augmenter la sécurité routière des autres usagers de la route et pour l’environnement».