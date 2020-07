Rédiger un nouveau commentaire

Poumons 06.07.2020 à 11:46

SANS le port obligatoire, depuis 4 mois, et la MAJORITÉ des citoyens ne le mettaient pas, l'immunité collective commence, n'en déplaise aux pros masques, et là imposition du masque depuis le début des vacances, par chaleur ça provoquera entre le masque et la bouche une prolifération de bactéries et microbes qui EUX existent PARTOUT, et provoquent des problèmes respiratoires