Epidémie: Le nombre de cas de choléra en Haïti augmente rapidement

Épidémie : Le nombre de cas de choléra en Haïti augmente rapidement

La maladie, bien que mortelle, est «évitable et traitable», alors «il faut agir sans tarder», a-t-elle ajouté, saluant la réponse «rapide et décisive» des autorités et des ONG malgré le chaos provoqué par le blocage du principal terminal pétrolier par les gangs depuis un mois. Selon le ministère haïtien de la Santé, au 23 octobre, Haïti enregistrait 1972 cas suspects de choléra et 41 décès -- contre 964 cas et 33 décès au 19 octobre.