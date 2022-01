Etats-Unis – Le nombre de cas de Covid-19 est en hausse «verticale»

États-Unis : Le nombre de cas de Covid-19 est en hausse «verticale» selon le Dr Fauci

Dans une interview à la télévision américaine, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire a expliqué dimanche que l’augmentation des contaminations est sans précédent.

Malgré un taux de contamination record, le Dr Fauci a expliqué qu’il y a «de plus en plus de preuves» que le très contagieux variant Omicron conduit à des formes moins sévères.

Même s’il ne faut pas «tirer de conclusions trop hâtives», les hospitalisations étant des indicateurs souvent plus tardifs, il y a «de plus en plus de preuves» que le très contagieux variant Omicron conduit à des formes moins sévères, a expliqué l’éminent scientifique, citant des données sud-africaines et anglaises.