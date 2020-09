Coronavirus : Le nombre de cas explose mais les décès reculent

Soixante pays riches ont validé leur participation à l’accélérateur pour un vaccin équitable et abordable (Covax). Ce dispositif rassemble déjà plus de 150 pays.

Selon des données diffusées lundi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui portent jusqu’à dimanche matin, il est plus important de plus d’un quart en une semaine dans cette région. En revanche, le nombre total de personnes qui ont succombé dans le monde, plus de 37'000, est en recul de 10%.