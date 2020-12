OFSP

La tendance à une nouvelle augmentation des cas se poursuit en Suisse. Ce vendredi, l’OFSP annonce 5136 nouveaux cas confirmés par des tests positifs. C’est plus qu’hier (5041), plus que mercredi (5086), et surtout bien plus que vendredi de la semaine dernière (4382). Quant au nombre de décès, il repasse au-dessus de la barre des 100, avec 106 personnes qui sont décédées en un jour.

Comme lors des jours précédents, c’est en Suisse alémanique que la hausse se renforce. La situation est particulièrement observée à Saint-Gall, canton le plus touché du pays, et où l’incidence par habitant a connu la deuxième plus forte hausse depuis jeudi, après le canton de Schwytz où une poussée remarquable est à noter. Aucun canton alémanique ne voit son incidence baisser.

Incidence élevée

Pour ce qui est de la Suisse romande, la baisse se poursuit à Genève, à Neuchâtel, dans le Jura et dans le canton de Vaud. En Valais et à Fribourg, l’incidence est stable. Tous les cantons francophones (et Berne) se trouvent sous la moyenne nationale. Au Tessin enfin, le nombre de cas continue d’augmenter.

Au niveau national, l’incidence se fixe à 621 cas pour 100’000 habitants lors des 14 derniers jours (608 jeudi). C’est plus élevé que dans chacun des pays qui nous entourent. Voici les incidences chez nos voisins: France (230), Italie (479), Allemagne (311) et Autriche (557). En revanche, la Suisse reste moins touchée que d’autres pays européens tels que la Suède (715), la Hongrie (746), la Croatie (1171) et le Luxembourg (1202).