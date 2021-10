Religion : Le nombre de catholiques continue de reculer en Europe

Selon des statistiques publiées jeudi par le Vatican, les catholiques ne cessent de diminuer sur le Vieux-Continent. En revanche, ils ont augmenté dans le reste du monde.

Au 31 décembre 2019, le nombre de catholiques s’élevait à 1’344’403000, soit 15,41 millions de plus que l’année précédente, selon ces chiffres compilés par l’agence Fides, l’organe d’information des missionnaires catholiques. Dix ans plus tôt, en 2009, Fides avait dénombré 1,18 milliard de catholiques.

L’Europe a enregistré une baisse de 292’000 pour arriver à un total de 285,6 millions, tandis que l’Afrique a enregistré la plus forte hausse (+8,3 millions pour 251,5 millions), suivie par les Amériques (+5,4 millions pour 647,2 millions), l’Asie (+1,9 million pour 149,1 millions) et l’Océanie (+118’000 pour 10,9 millions). Au total, toujours selon Fides, les catholiques représentent 17,74% de la population mondiale.

Baisse du nombre de prêtres

Le nombre de prêtres s’élève à 414’336 (+271 par rapport à 2018), mais là encore c’est l’Europe qui se distingue avec la plus forte diminution (-2608 pour un total de 168’328), suivie des Amériques (-690 pour 121’693) et de l’Océanie (-69 pour 4600). Le nombre de prêtres augmente en revanche en Afrique (+1649 à 49’461) et en Asie (+1989 à 70’254).