Royaume-Uni : Le nombre de demandes d’asile en souffrance atteint des sommets

Selon le ministère de l’Intérieur britannique, plus de 160’000 réfugiés attendaient que le Royaume-Uni statue sur leur sort fin décembre. Soit 60% de plus qu’en 2021 à la même période.

Malgré les promesses du Brexit de «reprendre le contrôle» des frontières, l’année 2022 a été marquée par un chiffre record: 45’755 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes anglaises à travers la Manche, à bord de petites embarcations. Photo d’illustration/AFP

Le nombre de demandes d’asile en souffrance au Royaume-Uni a atteint un record l’année dernière, marquée par une explosion des arrivées par la Manche, renforçant la pression sur le gouvernement qui a fait de la lutte contre l’immigration illégale une priorité.

Selon le ministère de l’Intérieur jeudi, le nombre de demandes en attente a augmenté de 60% par rapport à la même période en 2021 et a atteint plus de 160’000 à fin décembre 2022. Le nombre de personnes qui patientent plus de six mois pour une première décision a atteint 109’641, en hausse de 77% par rapport à l’année précédente.

En décembre dernier, le Premier ministre Rishi Sunak a promis de venir à bout du stock de dossiers en souffrance d’ici à la fin de l’année, afin de soulager un système complètement débordé. Selon la presse britannique, le ministère de l’Intérieur britannique compte pour cela traiter des milliers de demandes via un simple questionnaire pour les demandeurs de pays aux plus forts taux d’approbation, sans l’habituel entretien.

2022, année record

Faute de réponse, les requérants s’exposeraient à la suppression pure et simple de leur demande. Or, cette démarche a été critiquée à la fois par des associations qui soulignent que certains demandeurs ne seront pas en mesure de remplir un questionnaire en anglais et la presse conservatrice qui la juge laxiste.

Malgré les promesses du Brexit de «reprendre le contrôle» des frontières, l’année 2022 a été marquée par un chiffre record: 45’755 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes anglaises à travers la Manche à bord de petites embarcations. En 2022, près de la moitié des migrants qui ont effectué la périlleuse traversée étaient Albanais et Afghans. Les autres migrants les plus représentés sont les Iraniens, Irakiens et les Syriens.

Le gouvernement conservateur britannique a multiplié les plans pour lutter contre le phénomène, sans succès. Il a renforcé les aides à la France pour mieux surveiller les plages et a annoncé vouloir renvoyer les demandeurs d’asile vers le Rwanda – ce qu’il n’a jamais pu mettre en œuvre à cause des recours.

Rishi Sunak prévoit un nouveau projet de loi très dur contre l’immigration illégale dans les semaines à venir mais le texte tarde à venir, malgré la pression de l’aide droite de sa majorité. Signe des tensions liées à la situation: une manifestation anti-migrants organisée par un groupe d’extrême droite devant un hôtel hébergeant des demandeurs d’asile a dégénéré mi-février, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entraînant quinze arrestations.