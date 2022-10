Guerre en Ukraine : Le nombre de demandes d’asile explose en Suisse

La guerre en Ukraine pèse lourdement sur les statistiques du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). En effet, celui-ci prévoit que le nombre de demandes d’asile déposées en Suisse avoisine les 22’000, soit près de 7000 de plus qu’en 2021, annonce-t-il dans un communiqué jeudi. Rien qu’en septembre il a enregistré 2681 demandes. Du jamais vu depuis la crise des réfugiés de 2015 et 2016, selon lui.

9500 places à disposition

Les cantons, les communes et la Confédération sont sous pression. «Ils travaillent d’arrache-pied afin de préparer des places d’hébergement supplémentaires et, ainsi, offrir un lit et un toit à l’ensemble des requérants d’asile et des personnes en quête de protection», écrit le SEM. Celui-ci précise avoir prolongé l’exploitation de plusieurs bâtiments de l’armée et en exploite d’autres. Il affirme disposer d’un peu plus de 9500 places. De leur côté, les cantons sont également en train d’augmenter leur nombre de places d’hébergement dans le domaine de l’asile.