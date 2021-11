Genève : Le nombre de frontaliers a triplé en vingt ans

Fin 2020, 92’000 titulaires d’un permis G travaillaient dans le canton du bout du lac, contre 30’154 en 2000.

Avec ses 92’000 travailleurs frontaliers recensés fin 2020, Genève accueille un quart des employés œuvrant en Suisse avec un permis G. Ce nombre a triplé en 20 ans, relève la « Tribune de Genève », qui s’appuie sur deux études de l’Office fédéral de la statistique et de l’Insee en France. En 2000, ils n’étaient que 30’154 à traverser la frontière pour exercer un emploi au bout du lac.

Selon l’Insee, près de la moitié des frontaliers officiant à Genève ont entre 25 et 39 ans. Et plus d’un sur deux ont fait des études supérieures. Le syndicat patronal FER observe qu’il existe trois profils de frontaliers: des hauts cadres, des gens très qualifiés ou des employés au salaire minimum. Actuellement, Genève offre 390’000 postes de travail, alors que le canton ne compte que 240’000 actifs, chômeurs compris.