Suisse : Le nombre de maisons individuelles dépasse le million

Selon les chiffres de l’OFS, le nombre de logements individuels dans le pays a franchi un cap symbolique en 2019. En moyenne, chaque habitant dispose de 46m² pour vivre.

Le chiffre est plus bas dans le canton de Genève, où chaque résidant doit composer avec 41,8 m2 en moyenne. Les appartements occupés dans la région lémanique sont nettement plus petits que la moyenne suisse (95 m2) . Et davantage de personnes doivent cohabiter sur cette surface plus restreinte: alors qu’en Suisse, 1,9 personne en moyenne vit dans un appartement de trois pièces, à Genève, ce chiffre est de 2,4.