Coronavirus à Genève

Le nombre de malades aux HUG continue à reculer

Les autorités sanitaires cantonales ont rappelé l’importance de conserver les distances sociales à l’avenir.

Ce mercredi, 231 personnes malades du covid-19 étaient hospitalisées aux HUG, a indiqué la doctoresse Aglaé Tardin, du service du médecin cantonal. Parmi elles, seize se trouvaient aux soins intensifs (dont quinze intubées) et onze aux soins intermédiaires. Sept nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués hier. En revanche, aucun nouveau décès n’est à déplorer – leur total demeurant à 254. Aglaé Tardin a souligné que la décroissance était «extrêmement lente, de l’ordre d’une à deux personnes en moins par jour à l’hôpital, et de zéro à une aux soins intensifs». Concernant les EMS, douze des 54 établissements sont actuellement touchés, pour un total de 47 cas positifs.

La distance plus forte que le masque

Le directeur général de la santé, Adrien Bron, a insisté sur le fait que le 11 mai, seconde étape du déconfinement pensé par le Conseil fédéral, n’avait rien d’un retour à la normale. «Le télétravail continue à être favorisé, tant que l’on peut rester à distance des uns et des autres, on le reste, et les gestes barrières restent plus que jamais nécessaires.» La doctoresse et lui ont rappelé que la distance protégeait mieux que le masque. Autrement dit, «il est préconisé lorsque l’on ne peut pas respecter la distance de deux mètres», a synthétisé le haut fonctionnaire. Sinon, son port n’est pas indispensable.

Haro sur les tests de sérologie

Les deux intervenants ont aussi mis en garde contre l’inutilité, à titre individuel, des tests de sérologie (qui sont censés déterminer si l’on a été malade ou pas). «On ne sait pas combien de temps la sérologie demeure», a expliqué Aglaé Tardin, et on ignore aussi si avoir été positif immunise. «J’insiste vraiment: on ne peut pas se dire: j’ai été testé positif, je suis tranquille.» Adrien Bron a renchéri. «Ces tests ne sont ni gratuits, ni remboursés, et on ne peut prendre aucune décision valable sur la base d’une sérologie.» Leur seul intérêt actuel est pour la recherche et les études de masse.