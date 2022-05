Le nombre de médecins genevois sera limité dès octobre en vertu de la clause du besoin

Genève : Le nombre de médecins sera limité dès octobre

Suivant l’injonction de la Confédération, le Canton réintroduira la clause du besoin dans quatre mois. Les praticiens sont inquiets.

Le canton du bout du lac avait déjà appliqué de 2002 à 2012 ce numerus clausus, qui implique qu’un médecin ne peut ouvrir un cabinet qu’au gré d’un départ dans sa spécialité et avec l’aval d’une commission dédiée. Les associations genevoises de médecins s’inquiètent de cette nouvelle donne, jugeant qu’elle touche particulièrement durement les toubibs en formation. Elles réclament que ceux qui ont effectué plus de la moitié de leur cursus post-grade au 1er octobre ne soient pas soumis à la clause du besoin; et elles s’étonnent que Genève souhaite réglementer toutes les spécialités, alors que selon elles, trouver un pédiatre ou un médecin de premier recours demeure difficile. La direction générale de la santé, elle, réfute toute pénurie.