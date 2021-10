Genève : Le nombre de mineurs non accompagnés a fondu

Les mesures du Service de protection des mineurs, couplées à l’action de la police cantonale, ont divisé par dix les effectifs des jeunes migrants, au bout du lac.

De la centaine de suivis de requérants mineurs non accompagnés (MNA) en janvier dernier, au Service de protection des mineurs (SPMi), il n’y en a plus qu’une dizaine aujourd’hui. Cette chute drastique résulte de mesures prises par l’institution étatique ainsi que par les forces de l’ordre cantonales , indique la « Tribune de Genève ».

Le SPMi a mis en place une nouvelle procédure d’examen de la situation de séjour de ces jeunes. Elle détermine désormais avec plus de précision leur âge réel, ce qui permet de s’assurer qu’ils sont réellement mineurs. Mieux structuré, le dispositif de prise en charge aurait aussi découragé les fraudeurs. Tout comme la création en juillet 2020 du Groupe vol et agressions de rue de la police, qui a ciblé les délits dont certains MNA seraient à l’origine. Plusieurs associations qui s’occupent de cette population dénoncent néanmoins une «politique de répression menée par l’Etat (…) au lieu d’une prise en charge adéquate», via «une offensive administrative visant au renvoi de jeunes et de mineurs.»