Suisse : Le nombre de moins de 30 ans dans la population active a reculé

Entre 1991 et 2020, la part de personnes de 15 à 29 ans au sein de la population active a reculé de 29,9% à 22%. C’est ce que montrent les dernières données de l’OFS.

Pour l’OFS, cette tendance s’explique principalement par trois éléments: «l’importance prise par la génération du baby-boom (les personnes nées entre 1945 et 1964) dans les classes d’âge supérieures, l’allongement de la durée de la formation et de l’augmentation de la participation des femmes de plus de 30 ans au marché du travail».

Temps partiel et sur appel

L’OFS révèle encore qu’en 2020, «5,4% des personnes actives occupées de 15 à 29 ans travaillaient sur appel» et que cela concernait grandement les personnes cumulant formation et activité professionnelle (13,3%). Autre différence: les jeunes en formation étaient «aussi plus nombreux que les jeunes non en formation à cumuler les emplois (10,1% contre 5,1%), à travailler normalement le samedi et/ou le dimanche (24,5% contre 17,4%) ainsi qu’en soirée ou de nuit (20,7% contre 14,6%)».