Transport aérien : Le nombre de morts dans des accidents d’avion est en hausse

L’Iata a dénombré 39 accidents d’avions commerciaux en 2022, contre 29 en 2021. Parallèlement, le trafic aérien a crû de 25% à 32 millions de vols, même s’il est resté inférieur de 31% au total de 2019, avant la pandémie qui a torpillé ce secteur. Le nombre d’accidents par million de vols a néanmoins grimpé à 1,21 contre 1,13 un an plus tôt. Le taux d’accidents mortels a en revanche baissé à 0,16 (-0,11 point).

Jets plus sûrs que les avions à turbopropulseurs

L’Iata a fait valoir mardi que le taux d’accident par million de vols restait en nette baisse à moyen terme, puisqu’il était encore de 2,31 en 2013. Cette amélioration est rendue possible par l’accumulation successive, depuis le début de l’aviation commerciale, de réglementations, technologies, infrastructures, mais aussi par la formation des pilotes. Les catastrophes aériennes entraînent systématiquement des enquêtes techniques très fouillées.

À noter que les jets sont bien plus sûrs que les avions à turbopropulseurs, avec respectivement 0,17 et 1,47 accident grave (appareil irréparable) par million de vols en 2022. Mais en moyenne, un passager qui volerait tous les jours mettrait 2,263 ans avant de subir un accident, et 25,214 ans pour un accident mortel, a souligné l’Iata, qui représente quelque 300 compagnies aériennes totalisant 83% du trafic mondial.