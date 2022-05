Pandémie : Le nombre de morts en Europe dépasse les deux millions

L’Organisation mondiale de la santé a donné des chiffres sur les victimes du coronavirus en Europe. Un cap vient d’être franchi.

Plus de deux millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe, longtemps épicentre de la pandémie, a annoncé jeudi l’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) . «Une étape dévastatrice a été franchie, puisque le nombre de décès dus au Covid-19 déclarés par les pays de la région Europe de l’OMS a dépassé les deux millions de personnes», a indiqué à l’AFP un porte-parole de l’organisation sanitaire de l’ONU.

Plus d’un million de morts aux États-Unis

Pays le plus endeuillé de la planète, les États-Unis ont, eux, franchi la barre du million de morts, a annoncé jeudi la Maison-Blanche. Après un rebond dans la première quinzaine de mars, la pandémie de coronavirus régresse depuis en Europe. Le nombre de cas et de décès a reculé respectivement de 26% et 24% lors des sept derniers jours.