Pandémie : Le nombre de morts par overdose a battu des records en 2020

Selon des statistiques officielles publiées mercredi, plus de 93’000 personnes ont succombé à une surdose de drogue l’an passé aux États-Unis.

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

Devenus dépendants, de nombreux patients ont augmenté leur consommation d’opioïdes pendant la pandémie et se sont finalement tournés vers des drogues comme l’héroïne.

Plus de 93’000 personnes sont mortes par overdose aux États-Unis en 2020, un niveau jamais atteint jusqu’ici lié à une hausse de la consommation des opiacés pendant la pandémie, selon des statistiques officielles publiées mercredi.

Le nombre de victimes a augmenté de près de 30% par rapport à 2019, d’après un bilan provisoire des Centres de prévention et lutte contre les maladies (CDC).

Près de 70’000 morts sont dues à l’ingestion d’opiacés, et particulièrement au fentanyl, une drogue de synthèse très puissante. Mais le nombre de décès liés à des stimulants, comme la méthamphétamine, est aussi en hausse, d’après ces données.

La hausse avait débuté dès 2019 mais s’est accélérée pendant la pandémie qui a causé d’importantes difficultés financières, a augmenté la solitude et privé de nombreux Américains d’accès aux soins, selon un rapport du Well Being Trust.