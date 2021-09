Suisse : Le nombre de morts sur les routes helvétiques a diminué

Jeudi, l’Office fédéral des routes a annoncé que la Suisse avait enregistré moins de morts durant le premier semestre de l’année par rapport à 2020.

Au premier semestre, le nombre de tués et de blessés graves sur les routes suisses a fortement diminué par rapport à la même période en 2020, selon un communiqué de l’ Office fédéral des routes (OFROU) . Au total, 86 personnes ont perdu la vie (contre 100 en 2020) et 1579 ont été grièvement blessées (contre 1690 en 2020).

Les 65-74 ans, plus touchés

Toujours au premier semestre, 18 motocyclistes ont trouvé la mort (contre 17 en 2020) et 423 ont été grièvement blessés (contre 437 en 2020). Pour les deux roues toujours, huit personnes se sont tuées à vélo (contre 9 en 2020) et 350 ont été grièvement blessées (contre 427 en 2020).

Toujours au premier semestre, neuf conducteurs de vélos électriques ont perdu la vie (contre 6 en 2020) et 235 ont été grièvement blessés (contre 213 en 2020). Parmi eux, 43 ont été victimes d’un accident avec un vélo électrique rapide (1 mort et 42 blessés graves) et 201 avec un vélo électrique lent (8 morts et 193 blessés graves). Ce sont la classe d’âge des 65-74 ans qui est la plus touchée.