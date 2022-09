Suisse : Le nombre de naissances reprend l’ascenseur

L’Office fédéral de la statistique a communiqué ce jeudi les chiffres des naissances en Suisse en 2021. Le nombre de natalités est en hausse de 4% par rapport à 2020 et s’établit à 89’644 nouveau-nés. Comme en 2020, 6,4% des enfants sont nés avant terme, à savoir avant la fin de la 37e semaine de grossesse. On observe par contre un recul des naissances prématurées entre la 32e et la 36e semaine de grossesse depuis 2018. La part des grands et des très grands prématurés (naissance entre la 22e et la 31e semaine de grossesse) n’a quant à elle guère changé depuis 2007.