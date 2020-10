Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas en Suisse se stabilise

Quelque 1500 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés ces dernières 24 heures. Sept décès sont également à déplorer.

La Suisse compte 1445 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés mardi par l’OFSP. Sept décès supplémentaires sont à déplorer et on compte 39 hospitalisations de plus.