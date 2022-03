Genève : Le nombre de nouveaux cas de Covid se stabilise

La baisse des infections ralentit alors que le taux de reproduction remonte légèrement.

Alors que tous les regards sont tournés vers l’Ukraine, le Covid-19 ne semble pas vouloir dire son dernier mot en Suisse. Vendredi, les chiffres livrés par le Service du médecin cantonal genevois ont montré, qu’après une forte baisse, le nombre de nouveaux cas a tendance à se stabiliser. La semaine dernière, de 400 à 600 infections étaient détectées par jour. Cette semaine, elles ne sont plus que de 250 à 400. Mais les statistiques se tassent et le taux de positivité est toujours élevé, se situant à près de 40% pour les tests antigéniques. Quant au taux de reproduction, il est «en légère augmentation depuis quelques jours», à 0,8.

Détente dans les hôpitaux

Sur le front des hospitalisations, il y a également une détente, puisque de 485 patients, les HUG et les cliniques sont passés à un nombre de 446 hospitalisations pour cause de Covid, dont 62 pour un Covid aigu. A l’heure actuelle, six personnes sont en soins intensifs et sept en soins intermédiaires. Soit sept de moins que la semaine dernière. Ce sont toujours les personnes non vaccinées qui courent le plus de risques de devoir être hospitalisées. Le rapport est de cinq. Quant aux décès, ils sont en baisse constante depuis le mois de décembre.