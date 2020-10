Coronavirus : Le nombre de nouveaux cas en Suisse augmente encore

L’OFSP annonce 700 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En revanche, il n’y a pas de nouveaux décès. Le taux de positivité monte à 9,7%.

La Suisse compte 700 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés mardi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès supplémentaire n’est à déplorer, mais 12 personnes de plus ont été hospitalisées.

Depuis lundi, 7217 tests ont été enregistrés. Le taux de positivité s’élève à 9,69%: il s’agit du taux le plus haut depuis la recrudescence de l’épidémie cet été. Ce week-end et lundi, il était de 6,01%, vendredi de 4,83%, et jeudi de 4,44%.