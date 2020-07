Le nombre de nouveaux cas passe sous la barre des 70

Rédiger un nouveau commentaire

Et mercredi on dépassera la barre des 100, comme toutes ces dernières semaines, pour replonger lundi prochain. Pas besoin de pondre un article sur des faits répétitifs que tout le monde connait depuis longtemps.

Arrêté dans un magasin par la sécurité ce matin car je portais mon masque sous le menton... après une demie-heure de discussion, ils ont été obligés d'admettre que j'étais dans mon droit car le portais un masque.... Descendu des TPG hier par un contrôleur pour le même motif... puis j'ai eu droit à des excuses... arrêtez de faire les moutons... vivez et refusez ce masque

E 13.07.2020 à 10:59

C’est du mauvais journalisme, voire même une information mensongère, d’écrire que les cas diminue. À y regarder de plus près, on constate que le nombre de tests a drastiquement diminué et qu’en réalité le taux de positivité des tests n’a pas été aussi haut depuis des semaines!! Ainsi, en réalité, le nombre de cas augmente de manière inquiétante...