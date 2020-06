Le nombre de nouveaux cas repart à la baisse

Rédiger un nouveau commentaire

Pénélope 29.06.2020 à 11:42

Le virus est encore là, et ce n'est pas une fake new. Il n'existe pas encore de vaccin, et ce n'est pas une fake new. Mais plein de gens font maintenant comme si "tout ça" n'était jamais arrivé. Quoi dire ... que faire ... Vous faites tous comme vous sentez mais perso je conserve tous les gestes barrière et vous ne me verrez ni en disco, ni dans une manif. C'est pas de la parano, c'est de la lucidité.