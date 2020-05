Suisse

Le nombre de nouveaux cas repart à la hausse

La Suisse enregistrait jeudi 179 nouveaux cas de coronavirus contre 140 mercredi. Les chiffres fluctuent beaucoup, souligne l'OFSP.

Environ 266'200 tests ont été effectués, dont 13% étaient positifs. Tous les cantons sont concernés. Par rapport à la taille de leur population, ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Maladie préexistante dans 86% des cas

Les trois plus fréquemment mentionnées chez des personnes hospitalisées étaient l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%). Les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés par les personnes hospitalisées étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 45% avaient une pneumonie.