Coronavirus à Genève

Le nombre de nouveaux malades reste très bas

Le canton du bout du lac a enregistré deux nouveaux cas de patients positifs au covid-19 jeudi et trois vendredi.

A Genève, le nombre de nouveaux cas quotidiens de patients positifs au covid-19 reste bas et stable. Comme les derniers jours, il est compris entre zéro et cinq, a indiqué ce vendredi Aglaé Tardin, du service du médecin cantonal. «Il y a eu deux nouveaux cas hier et trois aujourd’hui», a-t-elle détaillé. Elle a précisé par ailleurs qu’environ quarante personnes par jour étaient placées en quarantaine. Ce vendredi, 132 malades étaient encore hospitalisés aux HUG, mais aucun aux soins intensifs. Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été enregistré. Depuis le début de l’épidémie, le coronavirus a emporté 277 Genevois.