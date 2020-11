Coronavirus : Le nombre de nouvelles infections se stabilise mais trop haut

La Suisse affiche un taux d’incidence encore très élevé en comparaison internationale. Il est de 1120 cas pour 100’000 habitants au niveau national, et varie entre environ 600 et 2500 selon les cantons.

Cette tendance à la stabilisation est le signe que les mesures prises par les cantons et la Confédération sont efficaces. «Mais ce n’est pas le moment de se relâcher», insiste Mme Masserey. Elle rappelle aussi qu’il ne faut pas attendre l’appel des services du médecin cantonal si l’on a été en contact étroit avec une personne positive au coronavirus.

«Grâce au report des interventions non urgentes et aux transferts, les limites de capacités hospitalières ne sont pas atteintes, mais on ne peut pas compter sur ce mécanisme. Il faut diminuer le nombre de malades», indique Virginie Masserey.