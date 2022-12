Le nombre de passagers a quasi doublé à Cointrin, Zurich et Bâle

trafic aérien : Le nombre de passagers a presque doublé à Cointrin au semestre d’été

Entre mai et octobre 2022, le nombre de passagers dans les aéroports de Genève, Zurich et Bâle a presque doublé par rapport à la même période en 2021, annonce la LITRA.

Concernant les passagers, leur nombre a presque doublé entre mai et octobre 2022, par rapport à la même période de l’année précédente. «Les trois aéroports nationaux ont enregistré une forte croissance, le nombre de passagers ayant notamment augmenté de plus de 90% dans les aéroports de Zurich et de Genève (Bâle: plus de 70%)», précise la LITRA.