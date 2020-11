Suisse : Soins intensifs sur le point d’être débordés: l’armée entre en jeu

Les experts de la Confédération ont tenu une conférence de presse ce vendredi sur l’évolution de la pandémie en Suisse. Cinq cantons ont fait appel à l’armée face à la forte pression exercée sur les soins intensifs.

«On n’est plus aussi pessimiste qu’il y a quelques jours», a toutefois noté Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Mais il a ajouté que les chiffres sont toujours critiques.

La Suisse comptait vendredi 9409 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon l’OFSP. Septante décès supplémentaires sont à déplorer et 231 malades ont été hospitalisés. Les deux jours précédents, la barre des 10’000 nouvelles contaminations avait été dépassée.

Cinq cantons ont fait appel à l’armée

Cinq cantons ont fait appel à l’armée, a rappelé Anne Lévy, la directrice de l’Office fédéral de la santé publique. Seule la requête de Genève a été acceptée pour le moment. Le nombre de places en soins intensifs y est faible, des patients genevois ont déjà dû être envoyés dans d’autres hôpitaux et le risque d’un manque de personnel existe, a-t-elle expliqué.

Soins intensifs: limite atteinte le 10 novembre

Les chiffres du Valais sont révélateurs: alors que le canton a pris des mesures plus strictes dès le 23 octobre, les contaminations ont continué de croître, a illustré l’expert.

«En ce moment, on n’a pas d’indication qu’un renversement de tendance est en cours», a-t-il complété. Il s’agit maintenant de voir si les nouvelles mesures annoncées par la Confédération la semaine dernière ainsi que les restrictions prises par certains cantons font effet.

Taux de reproduction trop élevé

La Task Force recommande de poursuivre le traçage des contacts et le dépistage: «Cette bataille ne peut être abandonnée». Thomas Steffen, médecin cantonal de Bâle-Ville et membre du comité de l’Association des médecins cantonaux suisse (AMCS) est sur la même ligne: les tests rapides peuvent révéler des cas asymptomatiques actuellement peu ou pas détectables et qui de ce fait continuent de contaminer leur entourage.