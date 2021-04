Suisse - Le nombre de personnes détenues est au plus bas depuis 2011

L’OFS souligne que le nombre de personnes en détention provisoire a légèrement augmenté de 4,4%. La majorité étaient des hommes (92,7%). Plus de trois quarts étaient âgés de plus de 24 ans (76,4%). En revanche, il y a une nette baisse des effectifs dans les autres types de détention. Cette baisse se situe entre 10% en exécution (anticipée) de peine et 57% en mesures de contrainte selon la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).