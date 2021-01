Restauration : Le nombre de places d’apprentissage risque de chuter

Selon un sondage auprès des restaurateurs, le nombre de futures embauches risque de diminuer fortement tant les incertitudes sont grandes.

Pour arriver à ce chiffre, il a sondé les restaurateurs du canton d’Argovie. Le nombre de contrats qui seront proposés devrait chuter de 250 à entre 150 et 175 pour ce canton, soit une baisse de 30 à 40%. Et le chiffre devrait même être plus importante au niveau national. Comme il le constate, son canton est relativement moins touché par la crise sanitaire que d’autres, comme le Valais, qui sont bien plus dépendants du tourisme.