Asile: Le nombre de réfugiés ukrainiens en Suisse diminue

Le nombre de personnes ayant fui l’Ukraine et s’étant fait enregistrer en Suisse n’a cessé de diminuer au cours des dernières semaines. Ainsi, le 31 mars, le nombre total de réfugiés ukrainiens avec un statut actif S était inférieur à celui de la semaine précédente (-57 personnes) constate la «SonntagsZeitung». Les chiffres publiés jeudi par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) confirment désormais la tendance. Au total, 65’744 personnes se trouvent actuellement en Suisse avec le statut S alors qu’elles étaient encore 66’319 fin février.

Effet pascal?

«Actuellement, nous enregistrons un peu plus de départs d’Ukrainiens que d’arrivées», déclare le chef de presse du SEM Daniel Bach. Même si les chiffres sont en baisse, le SEM ne veut pas encore parler d’un retournement de tendance. «Il est possible que les chiffres des deux dernières semaines soient liés à la fête de Pâques», explique le porte-parole. Avant Noël, il y avait déjà eu un pic de départs de Suisse. Mais dans l’ensemble, le nombre de personnes avec le statut S a continué d’augmenter. Les experts en migration estiment que le nombre de retours va continuer à augmenter dans les mois à venir, car avec le printemps, les conditions de vie deviennent plus faciles pour les gens. Mais l’évolution dépend aussi fortement de la situation militaire.