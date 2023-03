Suisse : Le nombre de retraits de permis repart à la hausse

En 2022, près de 80’000 personnes ont dû déposer leur permis. C’est 3% de plus qu’en 2021.

La statistique des retraits de permis de conduire montre une légère hausse entre 2021 et 2022.

Selon la statistique sur les mesures administratives (ADMAS), 79’282 permis ont été retirés en Suisse en 2022, soit 3,3% de plus qu’en 2021. En comparaison avec 2019, soit avant la pandémie, le chiffre de 2022 reste très légèrement inférieur (79’922 en 2019). Le nombre d’annulations de permis de conduire à l’essai a quant à lui augmenté de 9,4% par rapport à 2021 pour s’établir à 1555. En revanche, les retraits de permis d’élève conducteur ont diminué de 10,5% l’année dernière, avec 4122 permis retirés indique l’Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué publié mardi.

Les causes de ces retraits sont, pour plus de la moitié, les excès de vitesse et la conduite en état d’ébriété. En 2022, 8192 permis ont été retirés pour mise en danger de la vie d’autrui par inattention (+10,7% par rapport à 2021). Après avoir subi un coup d’arrêt en 2021, la tendance à la hausse observée depuis 2018 se poursuit donc, commente l’OFROU.