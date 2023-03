Porsche se lance dans les e-bikes : «Le nombre de roues ne compte pas»

La marque va développer et commercialiser des moteurs, batteries électriques et logiciels de pointe pour vélos, et lancer une nouvelle gamme d’ici 2025.

Porsche, le plus ambitieux dans ce domaine, propose déjà des vélos à plus de 8000 euros et prépare une sérieuse offensive dans le cycle: il a investi dans la marque croate de vélos électriques Greyp et racheté en 2022 le spécialiste allemand des moteurs électriques Fazua. Porsche eBike Performance va ainsi développer et commercialiser des moteurs, batteries électriques et logiciels de pointe pour vélos, et lancer une nouvelle gamme d’ici 2025.