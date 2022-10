Suisse : Le nombre de suicides a encore diminué

L’OFS révèle ce lundi que pour la première fois depuis 1964, le nombre de suicides en Suisse est de moins de mille cas. Il a toutefois augmenté chez les femmes de moins de 25 ans.

Le taux de suicides assistés a augmenté en 2020 (image d’illustration). AFP

Pour la première fois depuis 1964, le nombre de suicides en Suisse est passé sous la barre des mille cas (972 en 2020). «Par rapport à l’année précédente, le nombre de suicides a quelque peu augmenté chez les femmes de moins de 25 ans, alors qu’il est resté constant chez les jeunes hommes», révèle une analyse de la statistique des causes de décès publiée ce lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

«En 2020, 696 hommes et 276 femmes se sont suicidés dans toute la Suisse, soit autant de femmes et 46 hommes de moins qu’en 2019. Plus de 70% étaient le fait de personnes de plus de 45 ans, 7% à 8% des cas concernaient des hommes et des femmes de moins de 25 ans», dévoile l’OFS.

Si le nombre de suicides a baissé chez les hommes (638 en 2020 contre 686 en 2019) et les femmes (243 en 2020 contre 251 en 2019) de 25 ans ou plus et est resté stable chez les hommes de moins de 25 ans (58 en 2020 et 56 en 2019), l’OFS constate une augmentation du nombre de suicides chez les femmes de moins de 25 ans: 33 cas en 2020 (25 en 2019).

Pas d’influence de la pandémie Alors que la pandémie de coronavirus avait fait craindre une augmentation du nombre de suicides, des rapports de l’OFS montrent que «pendant la première année, la pandémie n’a pas altéré la santé psychique de la majorité de la population». Toutefois, certains groupes de la population ont vu leur pression psychique augmenter. Il s’agit notamment des jeunes où «le nombre d’hospitalisations pour tentative de suicide présumée s’est accru chez les jeunes femmes», relève l’OFS.

En analysant le taux de suicides pour 100’000 habitants, l’OFS a pu «comparer des régions n’ayant pas la même taille ni structure par âge» ( voir tableau ci-dessous). Les données de 2020 montrent que «les taux de suicides ont diminué dans toutes les régions par rapport à la période de 2015 à 2019. Ils étaient aussi plus bas que pendant la période de 2010 à 2014, sauf dans la région Zurich».

OFS/Capture d’écran

Alors que les taux de suicides étaient les plus élevés dans la Région lémanique pendant la période allant de 2010 à 2014, c’est ensuite dans la région de Zurich qu’ils sont devenus les plus élevés pour la période suivante et en 2020. En revanche, «ils étaient les plus bas au Tessin sur toute la décennie», conclut l’OFS.

Augmentation des suicides assistés L’OFS note en revanche une augmentation de 4,6% du nombre de suicides assistés (1251 en 2020 contre 1196 en 2019). La majorité des personnes ayant eu recours à l’assistance au suicide sont «des personnes âgées de 65 ans ou plus (88% des cas) ou des personnes atteintes d’une maladie incurable qui aurait entraîné une mort naturelle à court terme», précise l’OFS.

Pensées suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144

santépsy.ch

Stop suicide