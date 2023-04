Suisse: Le nombre de transactions immobilières en nette baisse

L’immobilier en Suisse commence à ressentir les effets de l’inflation et de la hausse des taux hypothécaires.

Le prix des appartements dans les métropoles suisses, telles que Zurich (-0,2%), Bâle (-0,4%), Lausanne (-0,4%), Genève (+0,1%) et Berne (+0,1%) reste quasiment à l’équilibre. En revanche, le prix des maisons dans ces mêmes villes a légèrement évolué à la hausse, avec des augmentations à Genève (+0,5%), Zurich (+0,2%) et Bâle (+0,3%). Lausanne a toutefois connu une légère baisse de 0,3%.

Baisse des transactions

Le nombre de transactions en Suisse a également diminué de 17%, notamment dans les régions touristiques comme les Grisons et le Valais. Cette tendance à la baisse des transactions n’avait plus été observée depuis vingt ans. Le canton de Genève enregistre même une diminution de 21%, alors que des hausses sont encore de mise dans les cantons de Vaud (+17%) et de Fribourg (+7%).