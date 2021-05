Suisse : Le nombre de travailleurs culturels n’avait pas autant baissé depuis 2010

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique diffusés lundi, le nombre de personnes exerçant une profession culturelle a reculé d’environ 5% en 2020.

En 2020, durant la pandémie de Covid-19, le nombre de travailleurs culturels a diminué de 4,7% par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la baisse la plus forte depuis 2010: les reculs observés en 2016 et en 2017 étaient bien moins importants, révèlent les premiers chiffres de la statistique de l’économie culturelle rendus publics lundi.

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 298’000 personnes actives étaient recensées comme travailleurs culturels en Suisse en 2020, contre 312’000 en 2019. Cette diminution est du même ordre que celle enregistrée dans les emplois de l’hôtellerie et la restauration (-5,1%), et donc nettement plus importante que pour l’ensemble de la population résidante active occupée en Suisse (-0,2%).