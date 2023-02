Suisse : Le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté en 2022

Au 4e trimestre 2022, «56,3% de la main-d’œuvre frontalière étrangère résidait en France, 23,5% en Italie, 17,1% en Allemagne, 2,3% en Autriche et 0,2% au Liechtenstein. 0,8% des personnes frontalières étaient domiciliées dans un pays non limitrophe de la Suisse», liste l’OFS. Par rapport à 2021, l’évolution la plus marquée a été observée chez les travailleurs étrangers résidant en France (+15’900 personnes).

L’OFS note encore que «quelque 60% de la main-d’œuvre frontalière étrangère se concentraient dans trois cantons suisses: 27,4% dans le canton de Genève, 20,4% dans le canton du Tessin et 10,8% dans le canton de Vaud». Ces trois cantons sont aussi ceux qui ont connu la plus forte augmentation en termes d’individus entre le 4e semestre 2021 et celui de 2022 (+7300 dans le canton de Genève, +3900 dans celui de Vaud et +3300 au Tessin).