Vol à l’étalage: Le nombre de vols en grande surface a augmenté de 20% en 2022

Et le chiffre devrait augmenter encore à cause de l’inflation. Migros et Coop réagissent par de nouvelles mesures: caméras, barrières et plus de détectives internes.

Les bornes de self-checkout sont particulièrement concernées par les vols. Urs Jaudas/Tamedia

Ce sont 19’781 vols à l’étalage qui ont été enregistrés dans les commerces Suisses en 2022 par la police, soit 20% de plus que l’année précédente, rapporte le SonntagsBlick du jour. Et ce chiffre ne représente même pas toute la réalité. Dans certains cantons, les magasins peuvent déclarer les vols via une procédure simplifiée directement à la justice et les cas ne sont pas tous enregistrés dans la statistique policière.

Ces chiffres ne représentent donc qu’un indice sur la réalité de ce qui est volé chaque année. En dessous de 300 francs, les magasins sont en outre libres de porter plainte ou non. En extrapolant, les détaillants y perdent ainsi des centaines de millions de francs, écrit le journal zurichois.

Les vols se produisent surtout aux caisses self-checkout, toujours plus fréquentes chez les discounters. Cela parce que le seuil d’inhibition est plus bas lorsqu’on n’a plus personne en face de soi. Le SonntagsBlick rapporte ainsi l’histoire d’une mère de famille de 31 ans qui voulait emporter pour environ 1323 francs d’articles dans une Migros à Zurich – de l’électronique, des jouets, de la viande. Mais elle n’a scanné que neuf articles d’une valeur de 40 francs. La voleuse a été démasquée dans un contrôle aléatoire et a été condamnée à une peine pécuniaire de 3150 francs. L’amende demandée de 700 francs lui avait été épargnée par le tribunal, qui jugeait que le coût des frais de procédure de 3700 francs constituait déjà une peine suffisante.

L’inflation pousse au vol L’inflation fait de nouveaux voleurs dans le monde entier, rapporte le journal zurichois. Aux Etats-Unis, 70% des détaillants font état d’une augmentation du nombre de cas. Et en 2022, en Grande-Bretagne, les vols dénoncés par la police dans le commerce ont augmenté de 16%.et ainsi atteint leur niveau le plus élevé depuis 45 ans – tout comme le taux d’inflation outre-Manche. Entretemps, les supermarchés britanniques ont ainsi commencé à sécuriser électroniquement le cheddar et le beurre

Sécurité et surveillance renforcées

Pour éviter qu’un client ou une cliente invoque un «oubli» pour un article non payé lors d’un contrôle, Migros a trouvé une parade: depuis l’an dernier, dans un nombre croissant de ses magasins, la clientèle ne peut plus passer une barrière et quitter le magasin avant d’avoir scanné le ticket de caisse. Aldi et Lidl utilisent également de telles barrières. Et Migros veut encore renforcer la sécurité de l’auto-scannage, sans préciser comment. Ce qu’on sait, c’est que la vidéosurveillance est utilisée à large échelle chez Coop et Migros. Et tous deux ont recours à des détectives et en recherchent d’ailleurs de nouveaux actuellement. Lidl et Aldi effectuent quant eux des contrôles aléatoires, et misent sur leur personnel «régulièrement formé» et «attentif», à leurs dires.

Les détaillants soulignent cependant tous que « des personnes honnêtes et aimables » constituent la majorité de leur clientèle. Mais lorsqu’on demande l’avis de la clientèle elle-même, cette image idyllique s’évanouit: selon un sondage du comparateur en ligne moneyland.ch, près de la moitié des 1500 personnes sondées avait déjà volé une fois. Et chaque dixième personne sondée volait chez Migros et Coop, dont 1% même souvent.



Les voleurs Suisses préfèrent la viande et l’électronique La viande et l’électronique sont les produits les plus prisés par les voleurs suisses, rapporte le SonntagsBlick. Lidl écrit ainsi qu’il a pu constater ces derniers temps une légère augmentation des vols, dont particulièrement de viande fraîche. Ainsi, le discounter sécurise depuis l’été dernier même les produits les moins chers, tels les filets d’agneau à 10 francs, par voie électronique. Migros et Aldi enregistrent des chiffres de vols constants, Coop ne donne aucune information. Sur le plan mondial, c’est le fromage qui est le plus apprécié, surtout les sortes de parmesan onéreuses vendues dans le commerce de détail, que les voleurs revendent parfois. C’est ce qui ressort d’un rapport du Centre for Retail Research britannique, pour lequel 1187 chaînes de commerce de détail ont été analysées dans 43 pays. Le vol de fromage est même si répandu que plus de quatre pour cent du volume de production mondial sont volés.