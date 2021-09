Coronavirus : Le nombre d’élèves alémaniques infectés par le Covid-19 à la hausse

Face à l’augmentation nette d’infections parmi les élèves d’outre-Sarine après la rentrée, le président de l’Association des médecins cantonaux suisses recommande les tests en série et la vaccination dès 12 ans.

Dans le détail, Berne affiche six fois plus de cas positifs depuis la rentrée qu’avant les vacances d'été. A Bâle-Campagne et Soleure l’augmentation constatée est « marquée » aussi, alors qu’au département de l’instruction publique schwytzois on fait état de dix fois plus de cas et de plus de 450 élèves mis en quarantaine depuis la rentrée. Zurich affiche un nouveau record depuis le début de la pandémie: grâce au traçage des contacts, on y a découvert 90 «événements» ayant mené à l’infection de plusieurs personnes infectées. Et durant la seule première semaine d'école, 855 enfants et jeunes âgés de 4 à 15 ans ont été placés en quarantaine.