Soudan: Le nombre d’enfants victimes de la guerre est effroyable

via REUTERS

«Ainsi que nous l’avions craint et prévu, la situation au Soudan est devenue fatale à un nombre effroyablement important d’enfants», a déclaré vendredi un porte-parole de l’agence onusienne de l’Unicef, James Elder, devant la presse à Genève. Selon lui, l’agence a reçu des informations d’établissements de santé de Khartoum et de la région du Darfour selon lesquelles 190 enfants auraient été tués et 1700 autres blessés dans les onze premiers jours du conflit, qui a débuté le 15 avril. Ces estimations n’ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante par l’ONU. Ce chiffre ne recenserait toutefois que les enfants ayant été pris en charge dans un de ces établissements, a souligné le porte-parole.