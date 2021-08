Démographie : Le nombre d’habitants blancs chute pour la 1re fois aux États-Unis

Si les Blancs restent majoritaires aux États-Unis, leur nombre baisse pour la première fois et le pays est davantage multiracial et urbain que par le passé.

Le nombre d’habitants se définissant comme «blancs» aux États-Unis a baissé pour la première fois, selon le dernier recensement de 2020 qui montre un pays «bien plus multiracial» et plus urbain que dix ans plus tôt, ont expliqué jeudi ses responsables. «La population blanche reste le plus grand groupe racial ou ethnique aux États-Unis», a précisé le Bureau américain du recensement (Census Bureau).