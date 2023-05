Marché du travail: Le nombre d’heures travaillées a retrouvé son niveau d’avant la pandémie

On travaille moins qu’il y a 5 ans

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont travaillé le plus par semaine (44 heures et 58 min.). Suivent le secteur «finance et assurances» (41 heures et 23 min.), «science et technique» (40 heures et 47 min.) et «arts, loisirs, ménages privés» (40 heures et 14 min.). À l’inverse, c’est dans les branches «immobilier et administration» (39 heures et 19 min) et «hébergement et restauration» (39 heures et 23 min.) que l’on travaille le moins.