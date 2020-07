Suisse

Le nombre d’infections pourrait bondir

Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération et le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé craignent sont favorables à une ligne plus restrictive pour empêcher la propagation du Covid-19.

Les bars et boîtes de nuit, pointés du doigt ces derniers jours en raison de cas de propagation du Covid-19, doivent adapter leurs mesures sanitaires, rapporte le SonntagsBlick. Dans certains cantons, le traçage des contacts ne fonctionne déjà plus. Des documents du canton de Fribourg montrent que la recherche des contacts y atteindrait déjà les limites avec 30 nouvelles infections par jour. Les cantons de Zurich et St-Gall sont également proches de la rupture. Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération, Matthias Egger, a averti que le nombre de nouvelles infections pourrait passer à 200 dès la semaine prochaine et à 400 la semaine suivante.